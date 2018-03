Engineering: nel 2017 ricavi oltre 1 mld, utile cresce del 15,3%

Roma, 29 mar. - Engineering Ingegneria Informatica ha chiuso il 2017 superando il traguardo di 1 miliardo di ricavi e con un utile netto pari a 52,3 milioni di euro in aumento del 15,3%. Il Cda della società leader nella Digital Transformation ha approvato il progetto di bilancio 2017 e il bilancio consolidato.

Il valore della produzione cresce e si attesta a 1.028,8 milioni di euro +10,1% (il proforma, consolidando integralmente le acquisizioni 2017, e pari a 1.120 milioni di euro). L'ebitda adjusted e pari a 122,9 milioni di euro +13,5% (il proforma, consolidando integralmente le acquisizioni 2017, e pari 136 milioni di euro). L'ebit e pari a 64,8 milioni di euro (+15,7%).

Per il fondatore e presidente di Engineering, Michele Cinaglia, "l'esercizio concluso dà merito all`approccio di costante investimento che da sempre perseguiamo. Dal 2000 abbiamo investito circa 500 milioni di euro in azienda, certi che questo avrebbe consentito di creare una realtà sempre più chiave per la digitalizzazione del nostro Paese e non solo".