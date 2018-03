Telegram, servizio interrotto: utenti non riescono a chattare

Mosca, 29 mar. - Il servizio di messaggistica Telegram si è interrotto questa mattina "per problemi di connessione". Lo ha ufficializzato la stessa società sul suo account Twitter. Nella mattinata gli utenti si sono lamentati del fatto che Telegram non funzionasse. Soprattutto, in Russia, Italia, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Ucraina, Kazakistan si sono riscontrati problemi. Difficoltà anche negli Stati Uniti, Malesia, India, Brasile e altri paesi.

Gli utenti hanno problemi con la connessione al messenger (57%) e l'invio di messaggi (42%). A sua volta, il team di Telegram ha riferito su Twitter che sta lavorando per risolvere il malfunzionamento. "Al momento, i nostri utenti in Europa, Medio Oriente e CSI (ex spazio sovietico) stanno riscontrando problemi di connessione. Stiamo studiando questo problema e speriamo di ristabilire al più presto la tua connessione", twitta la compagnia.