Astronomia, scoperta "impossibile": galassia senza materia oscura -2

Roma, 29 mar. - La cosiddetta materia comune, che comprende stelle, gas, polveri, pianeti, rappresenta solo in cinque per cento del contenuto dell'Universo. La materia oscura e l'energia oscura compongono il resto e non sono mai state osservate finora. La scoperta è stata realizzata con un nuovo tipo di telescopio messo a punto da Abraham e dal primo autore dello studio Pieter van Dokkum di Yale. Il Dragonfly Telescope Array mobile è composto di 48 lenti ricoperte di nano-materiali. "I telescopi convenzionali sono in grado di rilevare piccoli oggetti di debole luminosità. Il nostro va bene per trovarne di grandi" ha detto Abraham.

Negli ultimi anni lo strumento è stato usato da Dokkum e Abraham per scopire una nuova categoria di "galassie ultra diffuse", poco dense. "Tutto ciò che le riguarda è una sorpresa, a cominciare dalla loro esistenza" ha detto Abraham. Finora l'analisi delle galassie ha mostrato un rapporto piuttosto costante tra materia oscura e comune. Ma questa nuova classe "viola tutte le regole". Le prime anomalie sono state le galassie composte quasi interamente di materia oscura, ma lo shock vero è arrivato con DF2, che ne è priva. (Segue)