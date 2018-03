Astronomia, scoperta "impossibile": galassia senza materia oscura

Roma, 29 mar. - Un gruppo di astronomi stupefatti ha reso pubblica la sua scoperta della prima galassia priva di materia oscura, la misteriosa sostanza che si ritiene componga un quarto circa dell'universo. Secondo lo studio pubblicato sulla rivista Nature la scoperta potrebbe modificare o ribaltare le attuali teorie sulle formazione delle galassie. "E' davvero bizzarro" ha detto il coautore Roberto Abraham, astronomo dell'università di Toronto. "Una galassia di questa grandezza dovrebbe esser composta di materia oscura in misura trenta volte superiore alla materia comune. Abbiamo scoperto che non ce n'è per nulla. Non dovrebbe essere possibile" ha detto Abraham al telefono all'Afp.

Secondo le stime ci sono 200 miliardi di galassie osservabili, forse di più. A circa 65 milioni di anni luce dalla Terra, NGC1052-DF2, in breve "DF2, ha più o meno le stesse dimensioni della Via Lattea, ma un numero di stelle da 100 a 1000 volte in meno. L'esistenza della materia oscura viene dedotta dal movimento degli oggetti che vengono sottoposti alla sua spinta gravitazionale. "E' condivisa la convinzione che sia parte integrante di tutte le galassie, la colla che le tiene insieme e l'impalcatura sulle quali sono costruite" ha spiegato la coautrice Allison Merritt del'Istituto Max Planck per l'astronomia in Germania. (Segue)