Anzaldi (Pd): Di Maio fa a pezzi Costituzione, deputati figuranti

Roma, 29 mar. - "Quelli che dicevano di difendere la Costituzione la stanno facendo a pezzi, nel silenzio dei costituzionalisti, della Consulta, dei professori. Zagrebelsky non dice nulla? I tanti professori per il No al referendum, gli opinionisti, i commentatori dove sono finiti?". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Per Di Maio i deputati M5s - prosegue Anzaldi - dovranno essere dei figuranti: non possono eleggere il proprio capogruppo, non potranno presentare proposte di legge se non attraverso la piattaforma Rousseau di Casaleggio, non possono rilasciare interviste, se lasciano dovranno pagare una penale da 100mila euro che viola l`articolo 67 della Costituzione. E se Di Maio diventasse premier potrebbe ricattare oltre un terzo del parlamento con regolette farlocche messe per iscritto attraverso statuti palesemente incostituzionali, imposti con un blitz notturno. Una roba da regimi sovietici. Come fa il presidente della Camera Fico a tacere?".