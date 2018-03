Premi e welfare aziendale, chiarimenti Entrate e ministero Lavoro

Roma, 29 mar. - Nessuna sanzione per le aziende che, per consentire al dipendente di applicare in dichiarazione dei redditi l`imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato ricevuti, inviano tardivamente all`Agenzia una nuova Certificazione unica nei casi di verifica del raggiungimento dell`obiettivo successiva al conguaglio delle ritenute. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 5/E di oggi, redatta d`intesa con il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la quale le Entrate illustrano il contenuto delle modifiche apportate, dalla legge di Stabilità 2017 e dal Dl n. 50/2017, all`agevolazione prevista per i titolari di reddito di lavoro dipendente. Grazie alla Certificazione unica tardiva, l`imposta sostitutiva potrà essere applicata dal lavoratore anche sugli acconti o anticipazioni dei premi di risultato, già assoggettati a tassazione ordinaria, in sede di dichiarazione dei redditi.

Nessuna sanzione per i ritardi - In base a quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016, il raggiungimento del risultato da parte dell`azienda costituisce il presupposto per l`applicazione dell`imposta sostitutiva. Proprio per questo, nella circolare di oggi, l`Agenzia chiarisce come comportarsi nel caso in cui l`agevolazione sia riconosciuta da un datore di lavoro che ha potuto accertare il raggiungimento dell`obiettivo solo dopo la data di effettuazione del conguaglio delle ritenute. In questo caso, il datore di lavoro dovrà emettere una nuova Certificazione unica (Cu), in base alla quale il lavoratore dipendente potrà applicare l`imposta sostitutiva sugli acconti o anticipazioni dei premi di risultato in sede di dichiarazione dei redditi. L`Agenzia chiarisce che l`invio tardivo della nuova Cu non comporterà l`applicazione di sanzioni, dal momento che il ritardo non è causato da un`inadempienza del datore di lavoro, ma dal fatto che è stato possibile verificare la spettanza dell`agevolazione solo in un momento successivo ai termini ordinari di invio per le Certificazioni uniche. Il regime fiscale agevolato, inoltre, potrà valere anche per l`eventuale acconto erogato dall`azienda, a condizione che al momento dell`erogazione sia riscontrabile l`incremento di produttività, qualità, efficienza ed innovazione dell`azienda stabilito dal contratto di lavoro.(Segue)