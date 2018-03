Camera, al via la chiama per elezioni ufficio presidenza

Roma, 29 mar. - E' iniziata in aula alla Camera la chiama per l'elezione a scrutinio segreto dei componenti dell'ufficio di presidenza: quattro vicepresidenti, tre questori, otto segretari. La chiama viene effettuata in ordine alfabetico. A ogni deputato vengono consegnate tre schede: verde per i vicepresidenti, gialla per i questori, rosa per i segretari. Ciascun deputato potrà scrivere non più di due nomi per la vicepresidenza e per i questori, non più di quattro per i segretari.

Le operazioni dovrebbero durare circa sei ore, se si guarda al precedente della scorsa legislatura. La proclamazione quindi dovrebbe avvenire intorno alle 17. Secondo gli accordi intercorsi tra i gruppi le quattro vicepresidenze dovrebbero andare a Mara Carfagna (Fi), Lorenzo Fontana (Lega), Maria Edera Spadoni (M5s) e Ettore Rosato (Pd), questori dovrebbero essere eletti due uscenti Gregorio Fontana (Fi) e Riccardo Fraccaro (M5s), e il deputato di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli.