Latina, Meloni: espulsione immediata per potenziali terroristi

Roma, 29 mar. - "Espulsione immediata di tutti i soggetti radicalizzati: i potenziali terroristi islamici non devono rimanere un minuto in più in Italia o nelle nostre carceri, dove possono fare propaganda. Siamo in guerra e non c'è un minuto da perdere. Fratelli d'Italia rivolge un appello al Governo e a tutte le forze politiche in Parlamento: approviamo subito un provvedimento d'urgenza a difesa della sicurezza nazionale". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, dopo la notizia dell'operazione antiterrorismo della Polizia a Roma e Latina che ha portato all'arresto di cinque persone riconducibili alla rete di Anis Amri.