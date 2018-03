Roma, 29 mar. - A fine 2017 sono 124 i partecipanti al capitale di Bankitalia. Dall'avvio della riforma del 2014, sono 85 le "new entry": 6 compagnie assicurativi, 8 fondi pensione, 9 enti di previdenza, 20 fondazioni di matrice bancaria e 42 banche. Quattro partecipanti detengono ancora quote di capitale in eccesso al limite del 3%, per un valore complessivo nominale di 2,7 miliardi su un totale di 7,5 miliardi. Lo si legge nella relazione all'assemblea ordinaria di Palazzo Koch.