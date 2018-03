Roma, 29 mar. - Il Gruppo dei deputati del Partito democratico su proposta del capogruppo Graziano Delrio voterà oggi in Aula Ettore Rosato per la carica di vice presidente della Camera, Rosa Maria Di Giorgi per la carica di questore e Alessia Morani come segretaria di presidenza. Lo ha stabilito all`unanimità l`assemblea del Gruppo che si è riunita stamani.