Malala in Pakistan: si avvera un "sogno", essere qui "senza paura"

Roma, 29 mar. - A sei anni dall'attentato dei talebani, Malala Yousafzai ha esaudito "un sogno", tornare nel suo Paese d'origine, il Pakistan. Il premio Nobel per la Pace è arrivata questa mattina a Islamabad per una visita di quattro giorni, la prima da quando fu colpita in faccia da un proiettile sparato dai talebani, nel 20012, quando aveva appena 14 anni. Malala si è recata presso la residenza del primo ministro pachistano, Shahid Khaqan Abbasi. Qui ha pronunciato un discorso trasmesso in diretta televisiva.

"Tornare in Pakistan è sempre stato il mio sogno. Essere qui, in pace e senza paura, posso spostarmi per le strade, posso incontrare persone, parlare con le persone", ha detto Malala, che oggi ha 20 anni. "E penso che questa è di nuovo la mia vecchia casa ... quindi sta davvero accadendo, e sono grata a tutti voi."

Arrivata all'aeroporto della capitale di primo mattino, Malala Yousafzai è stata accolta da un servizio di scorta che l'accompagnerà in tutti i suoi spostamenti, tenuti riservati per ragioni di sicurzza. Al momento non è chiaro se intenda recarsi nel suo distretto di origine di Shangla, nella Swat Valley, nel Nord-Ovest del Paese.

