Roma, 29 mar. - Maria Edera Spadoni è la candidata alla vicepresidenza della Camera del Movimento 5 Stelle. Secondo quanto viene riferito, è stata scelta attraverso una votazione nel gruppo pentastellato e l'ha spuntata al ballottaggio contro Giuseppe Brescia. Riccardo Fraccaro è in corsa per un posto da Questore mentre non è ancora stato comunicato ai deputati se dovranno votare anche un vicepresidente del Pd.