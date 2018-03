"Stagioni russe" a Mantova con gli scatti geniali di Rodchenko

Mosca, 29 mar. - Prospettive ed angolazioni totalmente inaspettate. Il 28 marzo a Mantova si è aperta la mostra "Alexander Rodchenko. La rivoluzione nella fotografia", organizzata dal Multimedia Art Museo di Mosca. L'esposizione rimarrà aperta sino al 27 maggio; è parte del programma "Le stagioni russe", che coinvolge 40 città italiane. L'esposizione a Mantova è stata presentata al Palazzo del Te. Le foto di Alexander Rodchenko proseguiranno il loro viaggio in Italia, a Palermo, dove l'evento si terrà nel complesso espositivo "Albergo delle Povere".

Rodchenko è un classico della fotografia russa e mondiale, il suo nome per la Russia e il mondo è diventato sinonimo dei cambiamenti rivoluzionari che hanno avuto luogo nell'arte nei primi anni '20. Rodchenko ha cambiato radicalmente l'idea della natura della fotografia e il ruolo del fotografo. Grazie a lui, nell'immagine è stato portato il pensiero del progetto, essa diventa non solo un riflesso della realtà, ma anche un modo di presentazione visiva delle costruzioni mentali dinamiche. Rodchenko ha introdotto il costruttivismo nella fotografia, ha sviluppato uno strumento metodologico per la sua attuazione.

La curatrice della mostra è Olga Sviblova, direttore del Multimedia Art Museo di Mosca. "La nostra esposizione non è accidentalmente inclusa nel programma "Le stagioni russe". Nel 2011, nel quadro dell'anno incrociato Italia-Russia, abbiamo già portato le foto di Rodchenko in Italia. A Roma, la mostra ebbe un enorme successo: l'hanno visitata più di 100 mila persone. L'esposizione di quest'anno sarà la più grande mostra all'estero di Alexander Rodchenko. Sono sicura che saremo in grado di attirare la stessa grande attenzione dei nostri amici italiani ed ospiti di altri paesi alle opere di uno dei classici della fotografia russa e mondiale, fondatore del costruttivismo e caposcuola del design e della pubblicità nell'URSS", ha sottolineato Sviblova.

Negli ultimi 10 anni, il progetto su Rodchenko è stato presentato a Parigi, Londra, Rio de Janeiro, San Paolo, Reykjavik, Amsterdam, Cracovia, Vienna e in altre città del mondo. Il Mamm di Mosca è il proprietario della più grande collezione di fotografie del fotografo d'avanguardia. Le mostre italiane del 2018 includeranno più di 140 fotografie in argento-gelatina dei negativi originali di Rodchenko. Queste sono le immagini più famose ed iconiche per il fotografo.