Francia, vettura lanciata su militari nell'Isere. Caccia all'uomo

Parigi, 29 mar. - Un veicolo è piombato su un gruppo di militari nell'Isère, in Francia. Non ci sono feriti. Secondo il quotidiano Dauphiné Libéré si tratta di un atto deliberato ma che ancora è presto per parlare di terrorismo.

L'attacco è avvenuto nei pressi della caserma dell'Esercito di terra a Varces, vicino Grenoble: l'auto, una Peugeot 208, ha preso di mira dei soldati che stavano rientrando dalla corsa e poi si è dileguata. Il quotidiano precisa che è in corso "una caccia all'uomo" nella zona.

(con fonte afp)