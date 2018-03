Bankitalia: nel 2017 utili per 3,9 mld, dividendi per 218 mln

Roma, 29 mar. - La Banca d'Italia ha chiuso il 2017 con un utile netto di 3,895 miliardi di euro. Ai partecipanti al capitale di Palazzo Koch verrano distribuiti complessivamente 218 milioni di euro. Il monte massimo di dividendi attribuibile è pari a 340 milioni, pari al 4,5% del capitale.

Però in base allo Statuto, alle quote eccedenti il 3% del capitale, non spettano diritti economici, ed i corrispondenti dividendi, pari a 122 milioni, saranno imputati alla riserva ordinaria. Lo si legge nella Relazione del Governatore, Ignazio Visco, all'assemblea ordinaria della Banca di Italia chiamata ad approvare il bilancio 2017.