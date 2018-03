Russia, piazza raduno parenti vittime Kemerovo cordonata ... -2

Mosca, 29 mar. - Rispondendo alle domande dei giornalisti sul motivo per cui l'area rimane circondata, il presidente del consiglio dei deputati della regione di Kemerovo, Alexei Sinitsyn, ha affermato che è necessario "che il lutto non si trasformi in un atto politico".

"Al raduno in piazza c'erano diverse categorie di persone. Non solo i parenti delle vittime: e non si può non simpatizzare con loro. Ma c'erano anche altre persone. C'erano persone in maschera e persone che hanno scandito gli slogan; e le ho viste di persona, queste persone", ha detto Sinitsyn. "Inoltre, naturalmente, il quartier generale di Navalny è venuto a prendere parte a questo evento", ha aggiunto. Secondo le ultime informazioni, durante l'incendio nel centro commerciale e di intrattenimento "Winter Cherry", sono morte 64 persone, tra cui 41 bambini. Ma secondo i parenti delle vittime questi dati sono sottostimati.