Russia, piazza raduno parenti vittime Kemerovo cordonata da 48 ore

Mosca, 29 mar. - La piazza centrale di Kemerovo è rimasta cordonata per due giorni dopo la manifestazione, dove è sfociata parte della rabbia dei parenti delle vittime nel grave incendio al centro commerciale Winter Cherry, che ha tolto la vita a diverse decine di bambini. Le autorità locali sostengono che è necessario isolare la piazza, in modo che "il lutto non si trasformi in un atto politico", spiega Interfax.

Sul perimetro della piazza ci sono recinzioni, pattugliate da agenti di polizia. Allo stesso tempo, il traffico automobilistico lungo il perimetro dell'area non è bloccato. Martedì 27 marzo, a un giorno dall'incendio al mall dalle 9.00 alle 19.00 ora locale, nella piazza si è tenuta una protesta spontanea. In particolare, sono risuonate le richieste di dimissioni del governatore Aman Tuleyev. (segue)