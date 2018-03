Premier May: Gb resterà "forte e unita" anche dopo la Brexit

Roma, 29 mar. - La premier britannica Theresa May ha promesso di mantenere la Gran Bretagna "forte e unita" anche dopo la Brexit. Una dichiarazione che arriva a un anno esatto dalla data fissata per il divorzio di Londra dall'Ue e all'avvio del tour in Inghilterra, Scozia, Galles e Nordirlanda che la May ha lanciato.

Una delle questioni fondamentali su cui si dibatte a Bruxelles sono i confini tra Irlanda e Nordirlanda. May, scrive Bbc, ha dichiarato che "nessuna nuova frontiera verrà creata nel nostro mercato comune interno".