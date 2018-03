Ancora in agenda visita Macron in Russia nonostante caso Skripal

Parigi, 29 mar. - Il viaggio del presidente francese Emmanuel Macron in Russia, previsto a fine maggio, è "al momento" confermato nonostante la crisi scoppiata tra i Paesi occidentali e Mosca sul caso dell'avvelenamento della ex spia russa Sergey Skripal in Gran Bretagna, che ha portato all'espulsione di centinaia di diplomatici russi.

Il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian ha dichiarato che "per il momento il viaggio è in programma". "Vogliamo avere con Mosca un dialogo franco, un dialogo senza ambiguità, un dialogo esigente e noi chiediamo a Mosca di rispettare il diritto internazionale", ha detto parlando a radio RTL.

