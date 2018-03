Usa non hanno difese contro armi ipersoniche russe e cinesi

New York, 28 mar. - Il generale americano responsabile dell'arsenale nucleare, John Hyten, ha mandato un avvertimento alla Russia e alla Cina che "in modo aggressivo stanno sviluppando nuove armi ipersoniche contro le quali gli Stati Uniti attualmente non hanno alcuna difesa. Hyten ha detto che ci vorranno ancora degli anni prima che questi missili siano pronti per essere usati, ma che nel frattempo gli Stati Uniti devono modernizzare la loro difesa missilistica, perché andando avanti di questo passo non saranno in grado di intercettare le armi ipersoniche quando saranno operative.

"La Cina ha testato le armi ipersoniche, la Russia le ha testato, anche noi lo abbiamo fatto. Le capacità ipersoniche rappresentano una sfida significativa", ha detto Hyten alla CNN in un'intervista esclusiva. "Avremo bisogno di un diverso set di sensori per vedere le minacce ipersoniche, i nostri avversari lo sanno", ha continuato i generale americano.

Hyten e altri vertici militari Usa sostengono che l'attuale generazione di missili per la rilevazione di satelliti e radar non sarà sufficiente per rilevare queste armi di nuova generazione. Un missile ipersonico ha una velocità che tocca il Mach 5 e che supera 6.100 chilometri all'ora.