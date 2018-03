Usa, Trump licenzia il segretario per gli affari dei veterani -rpt

New York, 29 mar. - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha licenziato il segretario per gli affari Esteri, David Shulkin, che sarà sostituito dell'ammiraglio Ronny L. Jackson. I giornali americani parlavano da settimana della possibilità che Trump cacciasse anche Shulkin e si tratta dell'ultimo di una lunga serie di licenziamenti.

Solo la settimana scorsa Trump aveva cacciato il suo consigliere per la sicurezza nazionale, H.R. McMaster, sostituendolo con il falco John Bolton. Jackson, 51 anni, è l'attuale medico del presidente: era stato scelto da Barack Obama nel 2013 e poi riconfermato da Trump non appena eletto nel 2017.

Shulkin era riuscito a gestire in modo bipartisan il dipartimento, presentando provvedimenti accettati sia dai repubblicani che dai democratici. Ma nell'ultimo periodo era entrato in conflitto con l'ala più di destra interna all'amministrazione che adesso ha preso il sopravvento alla Casa Bianca. I conservatori spingevano per l'uso dei fondi statali per l'assistenza sanitaria privata per i veterani. Infine Shulkin avrebbe usato i soldi pubblici per sue esigenze private.