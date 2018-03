Malala, prima volta in Pakistan sei anni dopo l'attentato

Roma, 29 mar. - Malala Yousafzai, vincitrice del premio Nobel per la pace e attivista per i diritti delle donne, è arrivata questa mattina in Pakistan, suo Paese natale, da cui era uscita in circostanze drammatiche nel 2012 dopo essere stata colpita in faccia da un proiettile sparato dai talebani pachistani. "Diamo il benvenuto a casa a Malala Yousafzai", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Muhammad Faisal. "Qui incontrerà diverse persone, ma i suoi spostamenti non sono stati resi pubblici per motivi di sicurezza", ha aggiunto.

Malala è arrivata di primo mattino all'aeroporto di Islamabad, dove ad attenderla c'era un importante dispositivo di scorta della polizia. Accompagnata dai suoi genitori, durante la sua visita - che durerà quattro giorni - Malala dovrebbe avere colloqui con il primo ministro Shahid Khaqan Abbasi. Non è chiaro invece se intenda recarsi nel suo distretto di origine di Shangla, nella Swat Valley (Nord-Ovest).

(fonte afp)