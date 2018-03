Torino, torna At&t, la fiera dedicata all'impresa 4.0

Torino, 28 mar. - Robotica, stampa 3D, realtà virtuale, cyber security: sono alcuni dei temi al centro della 12ma edizione di At &t, fiera delle tecnologie per l'industria 4.0 che si svolgerà all'Oval di Torino, dalle 18 al 20 aprile 2018.

"A Torino gli imprenditori troveranno tutte le tecnologie utili a trasformare la propria azienda in una impresa 4.0. Oltre all'automazione, la fiera avra' un focus sul tema delle misure e dei controlli qualita', perche' un'azienda è competitiva non solo se è più produttiva, ma se produce prodotti sicuri e affidabili" ha spiegato Luciano Malgaroli, a.d. della fiera.

La tre giorni torinese sara' anche un'occasione di formazione gratuita per gli imprenditori. "Abbiamo messo in piedi un calendario di 40 seminari dal taglio pratico, perche' se e' vero che le tecnologie e le macchine svolgono ormai molti compiti un tempo svolti dall'essere umano, e' altrettanto vero che occorre un corretto dialogo tra uomo e macchina, dove l'uomo e' chiamato a sfruttare a pieno la propria creatività, cosa che non puo' essere sostituita da nessun robot" ha aggiunto Malgaroli. Non mancheranno poi le case history di successo di pmi e imprenditori che investono in innovazione.

Quattrocento espositori, di cui 50 stranieri sono attesi all'Oval del Lingotto. Al centro del padiglione campeggera' una vera smart factory, con 8 postazioni automatizzate, nata dall'interazione di 30 aziende, che in tempo reale costruira' su input dei visitatori oggetti di design.