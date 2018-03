CNA: per Pasqua 12 mln turisti e 3 mld di giro d'affari

Roma, 28 mar. - Tre miliardi circa di movimento economico. Dodici milioni di turisti tra italiani e stranieri. Le festività pasquali quest`anno si apprestano a diventare un business fenomenale.

Con un formidabile catalizzatore: le rappresentazioni della settimana santa, eventi religiosi che attirano sempre più fedeli e s`intrecciano con la tradizione popolare e l`identità territoriale in una forma alta di turismo esperienziale. Eventi questi che, da soli, movimentano tra i 600 e i 750 milioni.

A prevedere il buon andamento dell`industria italiana del tempo libero nelle prossime festività pasquali una indagine condotta dal Centro studi CNA in collaborazione con CNA Turismo e Commercio su un campione di imprese associate alla Confederazione.

Tra viaggi, pernottamenti, pasti, acquisti di prodotti tipici e di souvenir, ingressi a pagamento, il turismo pasquale movimenterà complessivamente una cifra tra i 2,8 e i 3,2 miliardi.

Rispetto al 2016 l`incremento previsto è del 6,5 per cento. Eventuali raffronti con il 2017 sono improponibili in quanto l`anno scorso la Pasqua cadde a ridosso del 25 aprile e del 1° maggio: ne derivò una sorta di super-ponte.

Rispetto ai dodici milioni di turisti che, complessivamente, si muoveranno intorno alla Pasqua, i turisti che pernotteranno per una notte rappresentano il 32%, per due notti il 44%, per tre notti il 24%. Pernotterà in bed&breakfast e strutture agrituristiche il 38% dei turisti, in albergo il 35%, in alloggi e case private il 27%.

Quanto all`organizzazione del viaggio, il primato spetta ai turisti fai-da-te (46% del totale), seguiti dai turisti attirati da recensioni e informazioni (principalmente raccolte su Internet) che rappresentano il 26%, da quanti si rivolgono ad agenzie di viaggio (18%) e da quanti si recano direttamente presso strutture extra-alberghiere (10%).

In ordine di preferenza, i turisti sono attirati da: città d`arte, borghi, montagna, coste e campagna.