Casa Bianca: su Nordcorea "le cose vanno nella giusta direzione"

New York, 28 mar. - "Le cose si stanno muovendo nella giusta direzione". Lo ha detto Sarah Sanders, portavoce della Casa Bianca, in merito all'esito dell'incontro avvenuto a Pechino tra il leader nordcoreano e quello cinese. Per l'amministrazione Trump, la strategia basata sulla pressione massima esercitata su Pyongyang "sta funzionando".

"Continuiamo in questo processo", ha aggiunto Sanders in merito all'incontro potenziale che ci sarà a maggio tra il presidente Usa e Kim Jong Un. Per la Casa Bianca "ha un'importanza globale". Per questo, vorrebbe che l'incontro avvenisse "il prima possibile" ma facendo in modo che sia organizzato "nel modo giusto".