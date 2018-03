Usa, Casa Bianca: per ora nessuna politica specifica per Amazon

New York, 28 mar. - "In questo momento non ci sono politiche specifiche che la Casa Bianca sta prendendo in considerazione" nei confronti di Amazon. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, commentando la notizia pubblicata questa mattina da Axios, in cui si sosteneva che il presidente americano, Donald Trump, starebbe valutando la possibilità di colpire Amazon facendo pagare più tasse al colosso di internet. Sanders ha aggiunto che il presidente ha più volte detto di voler "rendere il campo di gioco più equo per tutte le aziende" ma - ha continuato Sanders - in questo momento non sta lavorando a nulla di specifico.