Terna punta su partnership in Usa, con Tesla lavora su... -3

New York, 28 mar. - Nel campo delle partnership, Tesla può già vantare quella con Tesla sulle batterie. Con il produttore di auto elettriche e batterie di Elon Musk, Terna ha un accordo di collaborazione "per vedere come stoccare l'energia e come utilizzarla anche per scopi di stabilizzazione della rete". Si tratta di una partnership nella quale, ha detto Ferraris, "stiamo investendo qualche milione insieme".

Proprio per essere tecnologicamente all'avanguardia, Terna si prepara ad aprire insieme a Cdp un ufficio di rappresentanza a San Francisco, la capitale della Silicon Valley. Il gruppo energetico italiano punta anche sullo sviluppo di competenze, inviando ingegneri in giro per il mondo (e anche in Usa) per fare esperienza. Il capitale umano, per Ferraris, è cruciale anche nel prevenire cyber-attacchi. Perché se è vero che "fino ad ora" non c'è stato alcun allarme e il cyber-rischio "è permanente e va gestito in modo permanente", la disciplina delle persone è per lui essenziale: "La porta aperta si può lasciare anche in modo banale".