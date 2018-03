New York, 28 mar. - La Casa Bianca è "cautamente ottimista" sulla Corea del Nord dopo la visita di Kim Jong-un in Cina. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ricordando che le sanzioni continuano a restare attive per continuare a fare pressione sul regime. Sanders ha anche detto che gli Stati Uniti sono al lavoro per fissare un incontro tra Donald Trump e Kim, anche se al momento non c'è ancora una data.