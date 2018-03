Terna punta su partnership in Usa, con Tesla lavora su... -2

New York, 28 mar. - Nel giorno in cui Fitch ha confermato il rating "BBB+" con outlook stabile, Ferraris ha escluso ancora una volta delle acquisizioni. Terna preferisce parlare e puntare su partnership, che magari "potrebbero anche sottintendere l'ingresso nell'equity da parte nostra" con "un modesto contenuto di capitale". Insomma, a detta di Ferraris, "non ci sono operazioni straordinarie, c'è del lavoro straordinario per realizzare questo piano". L'unica cosa che davvero potrebbe farlo deragliare sarebbe il mancato rispetto dei tempi di esecuzione della strategia presentata alla comunità finanziaria.

Una Terna che promette di essere "veloce" e "al passo con i tempi" prevede anche di sondare il terreno in Nord America per siglare collaborazioni per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche che possano aiutare a soddisfare le esigenze di flessibilità e di esercizio in sicurezza del sistema elettrico. Per questo guarda non solo alle università (come Stanford, con cui sta già lavorando) ma anche a startup "che sviluppano idee e che possiamo integrare o sfruttare all'interno di quelle che sono le nostre esigenze". (Segue)