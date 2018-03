Terna punta su partnership in Usa, con Tesla lavora su batterie

New York, 28 mar. - Il nuovo piano strategico al 2022? "Accolto bene" dagli investitori Usa, che per Terna non percepiscono un rischio politico post elezioni italiane. La conferma del rating da parte di Fitch? "Importante" alla luce dell'aumento della cedola e degli investimenti previsti nel piano stesso. Acquisizioni? "Una parola grossa", meglio parlare di partnership come quella in corso con Tesla sulle batterie. Il vero rischio che potrebbe impedire al gruppo italiano di centrare i suoi obiettivi? "Andare lunghi con i tempi per l'esecuzione del piano". Luigi Ferraris, amministratore delegato di Terna, ha parlato a braccio nel corso di un incontro con la stampa a New York City, ultima tappa di un viaggio americano che lo ha portato anche a Chicago e Boston. Obiettivo: descrivere agli investitori istituzionali il piano industriale presentato a Milano il 22 marzo scorso.

Nei suoi incontri con investitori come Fidelity, BlackRock, Lazard e Morgan Stanley, il Ceo di Terna ha spiegato di non avere colto una preoccupazione legata a rischi politici associati all'esito delle ultime elezioni italiane. "Non c'è stata alcuna domanda" su questo, ha detto Ferraris dicendo che invece porta a casa "un giudizio molto positivo su un piano focalizzato su assumption industriali molto robuste". Stando all'a.d. di Terna, i suoi interlocutori "vedono positivi i fondamentali dell'economia" italiana." C'è da dire che è un'economia guidata prevalentemente dal settore privato perché investimenti infrastrutturali grandi non ne abbiamo fatti ultimamente. Quello potrebbe essere un upside". (Segue)