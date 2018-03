Fisco: 5 per mille, online il nuovo elenco permanente iscritti

Roma, 28 mar. - L'elenco permanente del 5 per mille "si consolida e si amplia". È online sul sito dell'Agenzia delle entrate il nuovo elenco permanente 2018, "distinto per tipologia di enti (volontariato, ricerca scientifica, ricerca sanitaria, associazioni sportive) che comprende gli enti regolarmente iscritti nel 2017 e quelli già presenti nel primo elenco permanente pubblicato l'anno scorso e comprensivo degli iscritti 2016".

Questi enti, spiega l'agenzia fiscale, "non sono tenuti a presentare di nuovo la domanda di iscrizione e a inviare la relativa dichiarazione sostitutiva per l'anno in corso. Questo snellimento delle procedure è dovuto alla nuova modalità di iscrizione, in vigore dall'anno scorso, che cancella di fatto l'onere di ripresentare annualmente la domanda per gli enti già iscritti". Resta l'obbligo "di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva solo nel caso in cui il rappresentante legale sia cambiato rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata".

"Eventuali errori - aggiunge l'Agenzia delle entrate - o variazioni presenti nell'elenco permanente degli iscritti pubblicato sul sito dell'agenzia potranno essere segnalati entro il 21 maggio. L'elenco permanente corretto sarà pubblicato nuovamente entro il 25 maggio".