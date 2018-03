First Cisl: per lavoratori ex Equitalia contratto dopo 8 anni

Roma, 28 mar. - Per gli 8mila lavoratori ex Equitalia contratto di lavoro dopo 8 anni ma il prossimo governo dovrà risolvere il nodo Fondo pensione. Lo comunica una nota della First Cisl.

"Quanto meno è finita la farsa del considerarli di volta in volta dipendenti pubblici o privati a seconda di quel che è utile a bloccare i loro stipendi, ma giustizia non è fatta per gli 8.000 lavoratori dell'ex Equitalia, ingiuriati dalla politica nel nome della contesa elettorale e lasciati per otto anni senza adeguamenti salariali". Questo il commento del Segretario generale di First Cisl, Giulio Romani, alla firma del Contratto nazionale dell`Agenzia delle Entrate-Riscossione, avvenuta nella serata di oggi.

"Qualunque sia il Governo che si andrà a formare - sottolinea Romani -, il futuro Ministro del Lavoro provveda a mettere subito in agenda almeno una corretta riforma del Fondo pensione dei lavoratori della riscossione, che oggi continuano a versare ingenti contributi senza riceverne i benefici, quasi che operare in modo corretto e diligente a servizio del Paese costituisca una colpa".

"La firma del contratto nazionale - afferma Emma Marra, responsabile di First Cisl nell`Agenzia delle Entrate-Riscossione - ha consentito di dare finalmente una ripresa alla dinamica salariale dei lavoratori del settore, prevedendo incrementi economici in linea con quelli della pubblica amministrazione".