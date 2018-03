Senato, questore De Poli: riconferma è stimolo per proseguire

Roma, 28 mar. - "Ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto la mia candidatura a Questore di Palazzo Madama. Questo risultato che è una riconferma lo leggo come uno stimolo positivo a procedere, in Senato, con sempre maggiore energia e determinazione sulla strada dell'innovazione, dell'efficienza e dei risparmi. Lanciamo oggi un messaggio positivo al di là dei colori politici: la sfida più importante da vincere è avvicinare sempre di più i cittadini alle istituzioni". Lo afferma Antonio De Poli (Udc), eletto e riconfermato come Questore "anziano" in Senato.

"Nei cinque anni della precedente legislatura abbiamo svolto un lavoro che oggi deve proseguire con maggiore vigore. Dobbiamo fare sempre di più per andare nella direzione auspicata di far sì che la 'fabbrica delle leggi' sia più percepita come un luogo che è dei cittadini e della democrazia. Non possiamo prescindere da questo ragionamento, se intendiamo tutti lanciare un messaggio positivo contro la disaffezione dei cittadini nei confronti della politica", conclude.