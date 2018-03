Senato, Pittella (Pd): elezione questori è deriva antidemocratica

Roma, 28 mar. - "Una deriva antidemocratica, che contrasta con le dichiarazioni roboanti relative al pluralismo e alla trasparenza". Lo sostiene il sentore del Pd, Gianni Pittella, riferendosi alle scelte su vicepresidenze, questori e segretari d'aula e aggiungendo di "stigmatizzare la scelta di riservare tutti e tre i posti di questore alle forze di maggioranza che hanno espresso il presidente di Camera e Senato, privando il più grande gruppo di opposizione della legittima prerogativa di fare parte del collegio dei questori, e di svolgere i diritti e doveri di verifica del bilancio del Senato".

Pittella ha poi fatto gli "auguri alla collega Anna Rossomando per l'elezione a vicepresidente del Senato. Ringrazio il capogruppo Marcucci e i colleghi del gruppo Pd per la fiducia affidatami esprimendo la mia candidatura per il ruolo di questore".