Roma, 28 mar. - "Che in Senato sia stato negata al Pd la possibilità di avere un questore è un fatto gravissimo. Per la prima volta nella storia repubblicana l'opposizione parlamentare non avrà accesso al funzionamento della macchina del Senato. Siamo davanti ad un fatto senza precedenti. Quale è il concetto di democrazia del M5S e della destra? Facciamo tutto da soli?'". Lo afferma a Porta a Porta il neo presidente dei senatori del Pd Andrea Marcucci.