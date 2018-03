Grecia, tifosi Olympiakos protestano e si scontrano con... -2

Atene, 28 mar. - La federcalcio greca ha respinto la richiesta dell'Olympiakos di riottenere i tre punti di penalizzazione che gli erano stati inflitti lo scorso mese dalla Super League, a seguito degli incidenti tra tifosi che avevano oscurato la sconfitta (2-1) della squadra nel derby contro l'AEK Atene. La società del Pireo è stata inoltre multata di 90mila euro e condannata a giocare due gare in casa a porte chiuse.

Gli attuali campioni di Grecia sono impegnati in una lotta a tre con AEK e PAOK Salonicco per il titolo, che sarebbe l'ottavo di fila - un record - per l'Olympiakos. Il PAOK ha invece riottenuto i tre punti che gli erano stati tolti a seguito delle proteste dei suoi tifosi, alcuni dei quali avevano fatto irruzione nella sede della tv di stato Ert 3.

(fonte AFP)