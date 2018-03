Mattarella: aeronautica militare svolge preziosa azione di pace

Roma, 28 mar. - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 95° anniversario di fondazione dell'Aeronautica Militare, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Generale di Squadra Aerea Enzo Vecciarelli, Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, accompagnato da una rappresentanza di appartenenti al Corpo.

Dopo l'intervento del Generale Vecciarelli, il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti nel corso del quale, tra l'altro, ha affermato: "Tra le tante attività dell'Aeronautica Militare non posso non ricordare quella delle missioni internazionali, svolta con grande professionalità e dedizione in terre anche lontane, sempre con l'obiettivo di difendere o di promuovere la pace, i diritti umani e la libertà. Tanto più importante e preziosa quest'opera così forte e diffusa della nostra forza armata aerea per la pace, i diritti umani e la libertà, quanto più la situazione internazionale induce a preoccupazioni".

(segue)