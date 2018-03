Trony, Fisascat Cisl: agire per non disperdere professionalità

Roma, 28 mar. - Si complica la vertenza dei circa 500 lavoratori dei 35 negozi del marchio Trony a gestione Dps Group. Il giudice fallimentare del Tribunale di Milano non ha riscontrato le condizioni previste dalla normativa per fornire l`autorizzazione all`esercizio provvisorio dei punti vendita. Il curatore fallimentare effettuerà intanto la pubblicità per poi procedere alla vendita e agli altri atti di liquidazione che dovrebbero presumibilmente concretizzarsi entro un mese e mezzo. Lo rende noto la segretaria generale della Fisascat Cisl Basilicata, Aurora Blanca.

"I lavoratori restano con il fiato sospeso in quanto a seguito del non accoglimento dell`esercizio provvisorio il curatore fallimentare verosimilmente dovrà dare pubblicità alla messa sul mercato degli asset aziendali. Pur rispettosi delle determinazioni raggiunte dal giudice fallimentare competente crediamo sia necessario che l`iter di cessione che si attiverà da qui a breve abbia tempi stretti e sia finalizzato a conservare il maggior numero possibile dei punti vendita e, possibilmente, di occupati. Siamo consapevoli che la fase liquidatoria che si è inaugurata non garantisce la continuità operativa dei rami aziendali e dell`occupazione. Per la Fisascat sarà prioritario, anche con il concorso degli enti locali presso cui insistono i punti vendita, approntare azioni di sistema per non espellere dal ciclo produttivo professionalità ed esperienze consolidate negli anni» ha concluso il sindacalista", così Mirco Ceotto, il segretario nazionale della federazione