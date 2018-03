Salvini: no a governo per tirare a campare, uno vero o votare

Roma, 28 mar. - Matteo Salvini non è disponibile ad entrare in un governo "con tutti dentro" e che "tira a campare", magari per fare la legge elettorale, o si fa un esecutivo che può realizzare un programma oppure è meglio votare. Il leader della Lega lo ribadisce a Radio 105 durante 'Matrix'.

Spiega Salvini: "Lavorerò perché ci sia un governo il prima possibile, ma che sia un governo per fare delle cose. Nessuno mi convincerà a entrare in un governo in cui ci sono tutti con idee poche ma confuse, che tira a campare magari discutendo per un anno di legge elettorale. L'ultima cosa di cui ha bisogno l'Italia è un governo ballerino che tira a campare". Insomma, "O parte il governo o si vota".