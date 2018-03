Amb. Usa in Israele: se Abu Mazen non negozia, lo faranno altri

New York, 28 mar. - L'ambasciatore statunitense in Israele, David Friedman, ha avvertito il presidente palestinese Abu Mazen che, se continuerà a rifiutarsi d'incontrare l'amministrazione Trump per far ripartire il processo di pace, gli Stati Uniti troveranno altri interlocutori.

Friedman ha parlato con un piccolo quotidiano israeliano, "Shviee", distribuito nelle sinagoghe, e l'intervista è stata riportata dal sito Axios. "Se [Abu Mazen] non è interessato a negoziare - ha detto - sono sicuro che lo farà qualcun altro. I vuoti tendono a essere riempiti. Se crea un vuoto, qualcuno lo riempirà. E noi andremo avanti (col processo di pace). Gli Stati Uniti vogliono aiutare i palestinesi [...] e non abbandoneremo il desiderio di migliorare la vita dei palestinesi".

Per la prima volta, un funzionario dell'amministrazione statunitense ha ipotizzato che la Casa Bianca possa considerare irrilevante Abu Mazen, dopo la crisi diplomatica in seguito alla decisione del presidente Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale dello Stato d'Israele.