M5s a altri gruppi: domattina incontro su Governo, Pd si ... -2

Roma, 28 mar. - "L'elezione di Roberto Fico a Presidente della Camera - scrivono Grillo e Toninelli nel post sul blog M5S - è solo il primo e potentissimo segnale di cambiamento che arriva da questa legislatura. La scelta di rinunciare a oltre 4.000 euro di indennità al mese è solo il preludio degli importanti obbiettivi che ci siamo prefissati di portare a casa. La prima questione che porranno i nostri all'Ufficio di Presidenza è l'abolizione dei vitalizi e l'eliminazione degli sprechi, una partita che inizierà a giocarsi già nelle prossime settimane e su cui vi terremo costantemente aggiornati".

"Dall'altro lato noi due in prima persona - sottolineano gli esponenti stellati - stiamo lavorando per porre al centro dei lavori del Parlamento quelle problematiche che sono in cima all'agenda dei cittadini, delle famiglie, dei lavoratori, degli imprenditori, dei commercianti, degli artigiani, dei disoccupati, degli insegnanti, dei pensionati, dei risparmiatori. Insomma di tutto quel mondo che ha bisogno di risposte concrete e immediate e che per troppo tempo è stato lasciato ai margini perché qui dentro si sono messi in primo piano gli interessi dei partiti. Quell'epoca è finita. I cittadini saranno finalmente al centro dei processi decisionali".