Roma, 28 mar. - Matteo Salvini non accetterebbe di presentarsi in Parlamento come premier incaricato senza avere la certezza di una maggioranza, il leader della Lega lo spiega a 'Matrix' su Radio 105.

"Vado in Parlamento - ha spiegato - se sono consapevole che una maggioranza la posso trovare, non vado in Parlamento a fare il fenomeno, al buio... Non voglio far perdere e perdere tempo. Vediamo anche in questi giorni pasquali se è possibile dare una maggioranza di governo agli italiani".