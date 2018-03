Bussolati: piena solidarietà a giornalisti Omnimilano e Omniroma

Milano, 28 mar. - "Piena solidarietà ai lavoratori e ai giornalisti delle agenzie di stampa Omnimilano e Omniroma, che da tempo soffrono le difficoltà di una situazione contrattuale difficile, con pensati decurtazioni alle loro contribuzioni e stipendi irregolari. Non posso che esprimere vicinanza, a nome di tutto il Pd Milano Metropolitana, e auspicare che venga percorsa ogni strada possibile, per giungere ad una soluzione immediata e giusta nei confronti di chi porta avanti un lavoro indispensabile. Una informazione corretta, libera e plurale, a servizio di tutti noi". Così in una nota il segretario metropolitano del Pd, Pietro Bussolati, esprime solidarietà, a nome del Pd Milano Metropolitana, ai lavoratori di Omnimilano e Omniroma.