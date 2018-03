M5s, Fregolent: conflitti di interesse di Casaleggio sono evidenti

Roma, 28 mar. - "I conflitti di interessi di David Casaleggio, definito da Di Maio 'solo un tecnico' e invece uno dei capi politici del partito, sono evidenti". Lo dichiara Silvia Fregolent, deputata del Partito democratico.

"Le penose giustificazioni del blog M5s e gli attacchi ad Andrea Romano - continua - non fanno altro che confermare la centralità di Casaleggio nella gestione del partito, sebbene non sia mai stato eletto da nessuno ma ricopra il suo ruolo di leadership per diritto dinastico. Casaleggio è presidente, amministratore e tesoriere dell'Associazione Rousseau, alla quale i parlamentari M5s sono obbligati a pagare 300 euro al mese per l'intera legislatura, circa 6 milioni di euro. Casaleggio gestirà 6 milioni di euro a sua totale discrezione, altro che incarico a titolo gratuito. Dipendente dell'Associazione Rousseau è Pietro Dettori, fedelissimo di Casaleggio e Di Maio che ora verrà pagato con i soldi pubblici dal gruppo parlamentare M5s: continuerà a essere anche responsabile editoriale di Rousseau? Casaleggio è anche titolare della società omonima, i cui dipendenti transitano dall'azienda ai gruppi parlamentari M5s con grande facilità, in un vorticoso conflitto di interessi. Chi gestirà i fondi per la comunicazione dei gruppi M5s, l'ex dipendente della Casaleggio Associati Rocco Casalino?". "Casaleggio è anche presidente dell'Associazione Gianroberto Casaleggio, che organizza cene nei più costosi hotel di Roma per incamerare fondi e sottoscrizioni dai parlamentari M5s e da manager e professionisti interessati ad avere un canale preferenziale con chi gestisce il partito: a che servono anche questi ulteriori soldi e questo ulteriore strumento di pressione? Di Maio vuole ancora sostenere la bufala che Casaleggio è 'solo un tecnico'?", conclude.