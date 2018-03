Usa: non pagheremo più del 25% della spesa per missioni pace Onu

New York, 28 mar. - L'ambasciatrice americana alle Nazioni Unite, Nikki Haley, ha sollecitato oggi i Paesi Onu a incrementare la propria quota di finanziamento alle operazioni di pace, affermando che gli Stati Uniti non si faranno più carico di coprire oltre un quarto dei costi multimiliardari delle missioni. Attualmente Washington copre il 28,5% dei 7,3 miliardi di dollari per le operazioni di peacekeeping.

"Un Paese non dovrebbe sostenere più di un quarto del budget delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e attendiamo con impazienza una distribuzione più equa del bilancio tra gli Stati membri", ha detto Haley nel corso di un dibattito in Consiglio di sicurezza.

Al termine di complessi negoziati tra i 193 paesi delle Nazioni Unite, il bilancio per le missioni per il 2017-2018 è stato fissato a 6,8 miliardi di dollari, con 10 paesi che contribuiscono al grosso della spesa: dopo gli Stati Uniti, la Cina è il secondo maggior contributore, coprendo il 10,25% del bilancio, seguita da Giappone, Germania, Francia, Regno Unito, Russia, Italia, Canada e Spagna.