Roma, 28 mar. - Il governo Gentiloni non può fare le nomine per i vertici delle aziende pubbliche in scadenza. Lo ha detto Matteo Salvini parlando a 'Matrix' su Radio 105. "Non sia il governo uscente bocciato dagli italiani a rinnovare queste nomine pubbliche: che fai, metti un'ipoteca sulle grandi aziende che gestiscono questo paese prima di andartene? Sarebbe profondamente scorretto. Così come: come fai a espellere diplomatici russi con una scelta sbagliatissima".