Salvini a Di Maio: tu premier o niente? Amico mio, vai...

Roma, 28 mar. - La Lega vuole dar vita ad un governo "che duri e che faccia cose", per questo è disponibile anche a rinunciare al ruolo di presidente del Consiglio per Matteo Salvini, ma non può accettare che Luigi Di Maio pretenda per sé la carica di premier, senza alternative. Lo ribadisce il leader della Lega parlando a Matrix su Radio 105. "Se Di Maio dice: il presidente del Consiglio lo faccio io, il programma è il mio, i ministri sono miei e comando io... Allora io dico, amico mio, vai avanti".

"Noi - continua Salvini - ci siamo seduti intorno a un tavolo, non abbiamo portato a casa né il presidente della Camera, né quello del Senato. Io lavoro per un governo che duri a lungo e faccia cose, a partire dal programma del centrodestra. E' chiaro che al tavolo con Renzi, Martina e il Pd difficilmente troverò un accordo ".

Ha concluso Salvini: "Chi ha votato lega ha votato un simbolo dove c'era scritto: Lega-Salvini premier. Se mi accorgessi che questo fosse di ostacolo alla nascita di un governo che può fare tante buone cose, non direi o comando io o buonanotte".