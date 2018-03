Magi (+Eu): reddito cittadinanza sostenibile solo con riforma welfare -2

Roma, 28 mar. - "Se Di Maio fosse disponibile a una riforma come questa, che renda più equo e più giusto il welfare italiano, a partire dalla nostra proposta - sottolinea - si potrebbe avviare un confronto serio in parlamento sul cosiddetto 'reddito di cittadinanza' proposto dal M5S, che diversamente, anche se costasse 15 mld, sarebbe insostenibile per le nostre finanze e dunque resterebbe solo uno strumento di propaganda. Ma c'è anche un'altra riforma senza la quale il 'reddito di cittadinanza' non potrebbe funzionare: quella del Titolo V della Costituzione per riportare la competenza sui centri per l'impiego dalle regioni allo stato centrale".

"Da presidente del Consiglio, infatti, Di Maio non avrebbe alcun potere per rendere davvero efficienti i Cpi, che oggi non sono neppure in grado di fissare un primo colloquio. Anche su questo l'auspicio è che si possa avviare un dialogo in parlamento tra tutte le forze interessate a incidere davvero su povertà e disoccupazione senza strumentalizzazioni", conclude il deputato di +Europa.