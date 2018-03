Magi (+Eu): reddito cittadinanza sostenibile solo con riforma welfare

Roma, 28 mar. - "L'istituzione del Rei è stato un primo passo importante, ma non sufficiente. E' necessario allargare la platea dei beneficiari di uno strumento di sostegno al reddito fino a raggiungere tutti gli oltre quattro milioni di cittadini attualmente sotto la soglia di povertà assoluta. Ma per farlo senza compromettere la tenuta dei conti pubblici bisogna riformare complessivamente il nostro sistema di welfare rinunciando a quelle misure che, come la pensione sociale, si sommerebbero al reddito minimo. E a quelle indennità che oggi vengono erogate a prescindere dall'Isee e quindi finiscono anche nelle tasche dei benestanti". Lo dichiara in una nota il segretario di Radicali Italiani Riccardo Magi, deputato di +Europa.

"L'abolizione di queste misure, che non corrispondono ai bisogni reali delle persone, permetterebbe di finanziare l'introduzione di un reddito minimo per tutti coloro che versano in condizioni di povertà assoluta. È quello che prevede la nostra proposta di legge sulla lotta alla povertà che a giorni depositerò alla Camera e che si autofinanzia", continua.

