Gb, caso Skripal: tredici diplomatici russi lasciano l'Ucraina

Kiev, 28 mar. - Tredici diplomatici russi dichiarati persone non gratae dall'Ucraina come segno di solidarietà con la Gran Bretagna per l'attacco con un gas nervino contro una ex spia hanno lasciato il Paese. Lo ha annunciato l'ambasciata russa.

"I dipendenti dell'ambasciata ai quali era stato ordinato di lasciare l'Ucraina non sono più in Ucraina", ha dichiarato alla France Presse il portavoce dell'ambasciata, Denis Golenko.

Lunedì, le autorità ucraine hanno annunciato l'espulsione di tredici diplomatici che a loro giudizio erano "agenti dei servizi speciali russi" e hanno aggiunto di avere 48 ore per lasciare il Paese.

Ma dopo l'espulsione, "decine" di diplomatici russi lavoreranno ancora nell'ambasciata a Kiev e nei suoi tre consolati a Odessa, Kharkiv e Lviv, ha indicato l'Ucraina.

(fonte AFP)